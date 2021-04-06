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Степанов рассказал, какие регионы дальше накроет волна COVID-19: нас ждет тяжелое время

Автор: Людмила Жукова

В следующие две недели волна коронавируса захлестнет восточные и центральные регионы страны. Украинцев ждет тяжелый период.

Такой прогноз в ТСН озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, сейчас в Украине третья волна COVID-19. В течение ближайших двух-трех недель заболеваемость коронавирусом может достичь 25 тысяч в сутки, считает министр здравоохранения.

"По нашим прогнозам, около двух недель мы можем расти и по количеству больных, и по количеству госпитализированных. Это происходит за счет определенных областей, регионов. Когда-то в лидерах у нас были Ивано-Франковская область, Черновицкая, сейчас это все перемещается ближе к центру, на восток. Нам еще предстоит достаточно напряженная ситуация с третьей волной COVID-19 ", - сообщил Степанов.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 13 276 человек. Больше всего новых случаев в Одесской, Львовской областях и в Киеве.

Новый план вакцинации в Украине

По словам Степанова, сейчас в Украине действует так называемая Дорожная карта вакцинации, которая подразумевает 5 этапов вакцинации населения от коронавируса. Этот документ утвержден Министерством здравоохранения, имеет больше медицинский аспект и уже действует по всей территории Украины.

Также на заседании СНБО в пятницу было принято решение о еще одном Национальном плане вакцинации. Он нужен для того, чтоб поднять вопрос вакцинации в Украине на более высокий уровень.

Как мы писали ранее, иммунолог сделал заявление о вакцинах и сообщил, что осенью уже поздно прививаться.

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Новости Украины Максим Степанов
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