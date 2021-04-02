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Степанов рассказал, какие мутирующие штаммы коронавируса курсируют в Украине

Автор: Анна Шиканова

Коронавирус в Украине продолжает набирать обороты и за последние сутки было зарегистрировано более 19 тысяч новых случаев заражения. Также 1 апреля от этой болезни скончалось самое большое количество людей с начала пандемии – 433 человека.

Максим Степанов назвал мутирующие штаммы коронавируса, которые уже были лабораторно подтверждены. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Коронавирус в регионах".

По данным главы Минздрава Максима Степанова, в Украине лабораторно подтвердили наличие южноафриканского штамма вируса. А британская разновидность вируса выявлена была во всех регионах нашей страны.

По его словам, почти 70% украинцев, которые переболели коронавирусом, нуждаются в дополнительной реабилитации сроком от трех до шести месяцев.

Глава Минздрава отметил, что причинами сложного "постковидного" синдрома является мутирующий британский штамм коронавируса и пренебрежительное отношение некоторых граждан к карантинным ограничениям.

Стоит отметить, что британский штамм в три раза заразнее, он более агрессивный и поражает молодых людей. Также у этой разновидности болезни очень короткий инкубационный период – три дня.

Бессимптомного течения болезни у этого штамма нет и для него характерно тяжелое течение болезни, что привело к увеличению госпитализаций в стране.

"Кроме органов дыхания, вирус поражает слизистые, почки и даже центральную нервную систему, также печень", - сообщил Максим Степанов.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Минздрава дал окончательный ответ по поводу введения комендантского часа в Украине.

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