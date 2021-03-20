Степанов рассказал, через сколько дней формируется иммунитет после вакцинации

С начала вакцинации в Украине прививку получило более ста тысяч населения. К этому времени уже сложилась статистика наличия побочных эффектов. Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, сколько людей после инъекции испытывали ухудшение самочувствия и через сколько дней появляется иммунитет после прививки.

Максим Степанов напомнил, что вакцинация не дает 100% защиты от коронавируса. При этом уточнил, в какой период после укола препарата начинает вырабатываться иммунитет.

"Иммунитет начинает формироваться от 14-го до 22-го дня после вакцинации. В мире нет ни одной вакцины от любой болезни, которая на 100% защищала бы от заболеваемости. Какой-то процент людей точно не заболеет, какой-то может заболеть, но человек будет болеть легким или бессимптомным способом, не требуя кислородной терапии, реанимации, этот человек точно будет жить. Это и называется эффективность. Вакцина равна жизни", - подчеркнул он.

В Украине побочные эффекты после прививки от коронавируса зафиксированы менее, чем в 0,5% случаев.

"Более, чем 92 тыс. вакцинированных на утро (19 марта - ред.), 455 зарегистрированных побочных реакций, это меньше, чем 0,5%. Из них только три реакции, которые в той или иной степени нуждались в наблюдении врача. Все остальные - это несложные обычные побочные реакции", - сообщил министр.