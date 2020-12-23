Степанов рассказал, будет ли вакцина от коронавируса в аптеках

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал украинцам, когда в стране появится вакцина от коронавируса и об этапах вакцинации. По его словам, Центр общественного здоровья не утверждает план вакцинации, а только участвует в разработке документа. Сам план утверждает Министерство здравоохранения.

Украина ожидает первую партию вакцины в первом-втором квартале 2021 года. В страну должны будут доставить 8 миллионов доз. Первыми прививку получат люди из группы повышенного риска. Об этом сообщает ТСН.

"Если говорить об этапах вакцинации, то многое будет зависеть от того, когда именно и в каком объеме мы начнем получать вакцину. Сейчас мы на завершающей стадии переговоров. Сейчас четко известно, что в рамках механизма "Ковакс" мы получим вакцину в конце первого-в начале второго квартала. Это восемь миллионов доз. Первый транш составит 1,2 млн доз" - рассказал Степанов.

На первом этапе будут вакцинированы медики, на втором - военные и люди из специализированных учреждений.

"Для того, чтобы начать вакцинацию первоочередных категорий граждан. Первый этап — это медицинские работники, работающие в больницах, где принимают больных коронавирусом; военнослужащие и люди, находящиеся в специализированных учреждениях — уязвимая категория населения", - сообщил министр.

Что касается появления вакцины в аптеках - то на это не стоит рассчитывать в ближайшие месяцы. По словам главы Минздрава, у компаний-производителей просто огромный спрос на вакцины.

Как мы ранее писали, в Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не вошла в список стран, которые первыми получают вакцину от COVID-19.