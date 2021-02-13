Степанов раскрыл этапы вакцинации от коронавируса и высказался о принудительных прививках

Вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в начале следующей недели, а осуществляться она будет в два этапа. Первыми 15 февраля прививки от COVID-19 получат 367 граждан.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

По словам чиновника, согласно Национальному плану вакцинации, вначале дозы получат медицинские работники "коронавирусных" больниц и медики бригад "скорой помощи", работники лабораторий и социальной сферы, пациенты интернатов и военнослужащие.

После этого, уже на втором этапе, будут вакцинированы остальные медработники, граждане от 80 лет, входящие в категорию групп риска. Всего это будет 2,5 миллиона украинцев.

Степанов также высказался относительно принудительной вакцинации, и подчеркнул, что граждан заставлять прививаться от COVID-19 не будут, так как подобное в Украине не предусмотрено законом.

"На сегодняшний день в законодательстве у нас это не предусмотрено. То есть у нас нет такой принудительной вакцинации", - сказал министр.

При этом глава Минздрава обратил внимание на моральную сторону вопроса, делать ли прививку от коронавируса

"Но с точки зрения, если человек имеет, например, большое количество контактов, то есть он на своей работе много контактирует, он, заболев, может потенциально подвергать опасности других людей. Видимо, это чисто моральные вещи, которые надо использовать", - отметил Степанов.

Ранее сообщалось, что врач объяснила страх украинцев перед вакцинацией от коронавируса.

Также мы писали о том, что инфекционист и медицинский эксперт ЮНИСЕФ рассказала, как быстро можно повторно заразиться коронавирусом.

Напомним, в предыдущем выпуске программы телеведущая NewsOne Диана Панченко резко высказалась о санкциях и закрытии телеканалов.



Также в прямом эфире произошел спор между скандальной ведущей и Антоном Геращенко.



А еще в предыдущих выпусках, например, врач-инфекционист Екатерина Булавинова объяснила, почему многие граждане Украины отказываются от вакцинации.



Международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии из США Михаил Фаворов прокомментировал низкую статистику заболеваемости людей в Украине.



Кстати, одиозный народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что будет вакцинироваться в Будапеште, и, вероятнее всего, российской вакциной "Спутник V".



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