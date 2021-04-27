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Степанов предупредил украинцев о следующей волне COVID-19: когда она будет

Автор: Людмила Жукова

Коронавирус в Украине никуда не денется и новая волна ожидается уже в июне 2021 года.

Об єтом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

По словам министра, очередная вспышка будет связана с празднованием Пасхи и другими событиями в этом месяце.

"Полностью ограничить посещение храмов в нашей стране невозможно. И в июне, через три-четыре недели после майских праздников, когда увеличивается мобильность населения, мы ожидаем увеличения количества больных", – отметил Степанов.

Степанов выразил надежду, что украинцы, особенно уязвимые группы населения, будут придерживаться в эти дни карантинных ограничений и рост заболеваемости будет не таким критическим, как предыдущий.

К слову, до этого Степанов советовал украинцам не святить паски. Глава Минздрава напомнил о рисках заражения коронавирусом, которые значительно возрастают в местах большого скопления людей. А этого следует избегать. Также важно не забывать о социальной дистанции, ношении масок и использовании антисептиков.

Отметим, что украинские медики считают, что самый пик волны коронавируса наша страна уже прошла.

Как мы сообщали ранее, священник объяснил, как будут работать украинские церкви на Пасху в условиях карантина.

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Новости Украины Максим Степанов