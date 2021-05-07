Степанов объяснил, что из себя будет представлять COVID-паспорт

Глава Минздрава отметил важность, что все данные этого сертификата будут иметь высокую степень защиты.

"Это данные из нашей центральной базы данных, которые мы будем выгружать в зависимости от желания того или иного гражданина", - объяснил он.

Степанов рассказал, что относительно внедрения паспортов вакцинации от COVID-19 была проделана "кропотливая работа", и рассказал о проведении совещания при участии вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

По словам министра здравоохранения, COVID-сертификаты Украина будет полностью синхронизировать с Европейским Союзом и другими странами.

"Данные, которые хотят видеть наши европейские коллеги, все понятны и известны, мы полностью к этому готовы, готовы к любым их пожеланиям. Каким образом они решат - для каждой страны отдельно или полностью для всего ЕС - это вопрос к Европейскому Союзу", - говорит Степанов.

Он также высказал мнение, что это будет единый формат.

"Все это будет в электронном виде. Если нужно будет распечатать на бумаге, это QR-код с зашифрованными данными", - рассказал чиновник.

Степанов считает, что такие паспорта удастся запустить в срок до 1 июля.

"Нам не нужен законодательный орган, мы понимаем, что нужно нормативно, достаточно будет решений правительства", - отметил министр.