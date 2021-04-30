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Степанов объяснил, почему вакцины от COVID-19 нельзя купить в аптеках

Автор: Владимир Костырин

Вакцинацию от коронавируса в Украине государство проводит бесплатно для граждан, и Минздрав поставками прививок на коммерческий рынок не занимается и не будет.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире на канале "Украина 24".

Чиновник отметил, что украинцам не стоит ожидать появления вакцин от COVID-19 в свободной продаже в аптеках, так как коммерческого рынка таких препаратов пока нет нигде в мире.

"Нет ни одной компании, которая бы пришла и сказала: у нас есть возможность, мы законтрактовали, мы хотим поставлять, помогите нам это сделать. Коммерческого рынка в мире не существует", - сказал глава Минздрава.

Степанов в целом одобрительно высказался относительно возможности граждан в будущем покупать вакцину за свои деньги.

"Что касается коммерческого рынка, я как глава Минздрава - пожалуйста. У всех, у кого есть возможность поставить в Украину вакцину, которая зарегистрирована на территории Украины, на коммерческий рынок - мы будем этому способствовать", - заявил министр.

Чиновник также обратил внимание, что сейчас многие страны испытывают нехватку прививок от COVID-19.

"Хочу напомнить, что в мире тотальный дефицит вакцин. Во всех странах мира, кроме стран-производителей, срываются полностью поставки вакцин", - отметил Степанов.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов анонсировал новый COVID-контракт, который обеспечит Украину вакциной до конца года.

Добавим, что перед этим заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, почему платной COVID-вакцины в Украине до конца года не будет.

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Новости Украины Максим СтепановВакцина от коронавируса