Степанов назвал дату внедрения COVID-сертификатов в Украине

Министр отметил, что Украина будет иметь аналогичные европейским сертификаты вакцинации от COVID-19.

"Украинские сертификаты будут иметь всю необходимую информацию о вакцинации, которую прогнозируемо будут требовать страны Европейского Союза и ВОЗ", - отметил Степанов.

Отмечается, что конечного перечня требований к паспортам вакцинации в ЕС пока нет, идет работа и украинские специалисты находятся в постоянном диалоге с европейскими коллегами.

Степанов также сообщил, что команда МЗ совместно с Министерством цифровой трансформации разработала соответствующее программное обеспечение, которое позволит получать сертификаты в режиме онлайн. Предварительная дата старта сертификатов вакцинации с 1 июля 2021 года.

К слову, все вакцины, которые используют в Украине, сертифицированы или находятся на рассмотрении ВОЗ и ЕМА.