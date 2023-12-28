"Ставили діагноз безпліддя": дружина Жені Кота розповіла про свій шлях до вагітності

Дружина Жені Кота розповіла про свій шлях до вагітності

Наталія та Євген є однією з найміцніших та найгарніших пар серед українського шоу-бізнесу. Коли спостерігаєш за ними в Instagram, виникає почуття захопленості та віра у справжнє кохання.

У нещодавньому подкасті Кот розповідав, наскільки сильно він надихається своєю дружиною та наскільки сильно він поважає її та її бажання і прояви. І після цього в Різдво родина танцюристів оголосила про першу вагітність.

"Сьогодні в день Різдва ми ділимося з вами нашою заповітною новиною і щиро дякуємо всім, хто бажав нам здійснення найголовнішої мрії для нашої родини! Ми чекаємо на тебе наше ДИВО", - написали Євген і Наталія.

Наталія Татаринцева розповіла про діагноз безпліддя (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Татарінцева вже пережила перший триместр і цією інформацією також вже встигла поділитися у своєму профілі в Instagram милим відео про те, як проводила цей час.

"Бути вагітною - це весело", - написала Наталія.

А ось в останньому пості майбутня матуся розповіла, що їй ставили діагноз безпліддя і як довго вони з Євгеном йшли до того, щоб всесвіт таки подарував їм можливість стати батьками та піклуватися про маленьке диво.

"Нам ставили діагноз - безпліддя. Ми рік працювали з репродуктологом і вже були готові на ЕКО", - зізналась дружина Кота.

"А потім обійняли один одного і вирішили просто чекати поки до нас прийде наше ДИВО. Тим часом кохались, жили наше життя, створювали нові проєкти й були готові до всього, що до нас приходить. А прийшло НАЙОЧІКУВАНІШЕ в найнеочікуваніший момент і ми до цього готові", - розповіла Наталія про свій шлях до вагітності.