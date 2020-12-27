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Статистика в Украине неправдива: врач раскрыл реальную смертность от COVID-19

Воскресенье 27 декабря 2020 14:07
Статистика в Украине неправдива: врач раскрыл реальную смертность от COVID-19
Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Украинский врач и глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что реальная смертность от коронавирусной инфекции в разы, а возможно и в десятки раз выше, чем по официальным данным. Медик подчеркивает, что реальные показатели летальности засекречены.

В эфире программы "Расклад Кулинича" на телеканале Апостроф TV специалист добавил, что озвучиваемая сейчас смертность от COVID-19 – около 1,72%, – реальная, однако данные актуальны были на весенне-летний период. Нынешних показателей, по его мнению, не разглашают.

"Статистические данные, которые публикует Минздрав, не объективны. Они публикуют исключительно лабораторно подтвержденные случаи коронавирусной болезни. На самом деле клинически подтвержденных случаев болезни в десятки, а то и в сотни раз больше", – сказал Кравченко.

Эксперт заявляет, что на летальность влияет также и скорость распространения инфекции, и тяжесть перенесения респираторных болезней в осенне-зимний период в целом. Врач подчеркивает, что в Украине распространение заболевания и летальность на фоне осложнений коронавирусной инфекции определяется не в полной мере. Он подчеркнул, что такие показатели растут в странах, который находятся по соседству с Украиной, а также в Западной Европе.

"В Украине эти показатели почему-то уменьшаются. О летальности нам абсолютно ничего не говорят, потому что мы даже ее посчитать сейчас не можем, поскольку не знаем объективных показателей заболеваемости", – констатировал Сергей Кравченко.

Специалист считает, что статистика смертности более объективная только в Киеве.

Напомним, что во Франции не исключают третьего локдауна на фоне высокого роста заболеваемости COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало о том, как будут работать заведения и транспорт на Новый год и Рождество.

Также сообщалось, что в Украине ожидают роста заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников.

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