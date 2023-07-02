"Статистика насильства у дитбудинках жахлива": дружина Тимура Мірошниченко розповіла, з чим зіткнулася при усиновленні 2-річного малюка

Дружина телеведучого зазначає, що малюки в таких закладах живуть як у бульбашці й нічого не знають про світ, що знаходиться за стінами дитячого будинку.

"Ви не знаєте, як живуть інші. Можливо, ви просто не знаєте, що вони взагалі живуть. Ви бачите ягоди/фрукти тільки на картинках. І не здогадуєтеся, які вони на смак. Ви не знаєте, що таке ліфт чи каса у супермаркеті. Ви не знаєте, що таке супермаркет ... ", - пише вона.

Вона описала, чим живуть зараз діти у дитячих будинках і попросила українців уявити, на що схоже життя таких малюків.

"Уявіть, що ваше життя - суцільний карантин (який, до речі, нарешті закінчився). Що ви ніколи не виходите за межі вашого власного житла. Це звичайне життя дитячого будинку. Дитині виповнюється 18, і вона йде в нікуди. Не знаючи, як купити продукти. Як зняти гроші з картки. Як знайти роботу та що таке робота", - додає Інна.

фото: instagram.com/_inna_mi_/

Крім того, вона зазначає, що статистика насильства у дитячих будинках жахлива.

"Статистика насильства у дитячих будинках жахлива. Фізичне, психологічне, сексуальне. Це далеко не поодинокі випадки. І десь є 2 жінки, які нібито гарантують вашу безпеку, стають такими ґвалтівниками. І це теж далеко не вигадка", - описує дружина Мірошниченко. .

фото: instagram.com/_inna_mi_/

Тимур Мірошниченко – відомий український коментатор, телеведучий, був ведучим на Євробаченні та Дитячому Євробаченні.

З 2018 року одружений з адвокатом Інною Рудник. У них зараз двоє дітей – донька Мія та син Марко. Нещодавно пара повідомила, що хоче усиновити дитину із дитячого будинку.

Тимур Мірошниченко з дружиною Інною та дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_/)