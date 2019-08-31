Из-за статьи о Шарие избили известного журналиста: все подробности

Главный редактор Veжа рассказал о нападении, связанном со статьей об Анатолие Шарие
Анатолий Шарий попал в скандал с избиением журналиста и главного редактора украинского издания Veжа, Андрея Качора. Об этом заявил сам пострадавший в своем профиле в Facebook, где рассказал подробности нападения.
Как заявил сам Качор, его избили после того, как уточнили, он ли написал статью об Анатолие Шарие.
"Почти сразу сильный удар в голову и дальше я уже не очень помню. Очнулся, увидел группу людей, которые бежали в ночь через перекресток", - рассказывает Качор.
Сейчас журналист лечится после нападения, а также общается с полицией.
"Сейчас уже почти все ок.) Врачи, полиция, бумажная волокита. Хорошая погода, последний день лета. Жаль, что не смог из-за этого попасть на свадьбу хороших людей... Ищем. Думаю, найдем", - добавил он.
Кроме того, главный редактор издания заявил, что сторонники Шария ранее ему угрожали.
" Особенно смешно, что уголовное производство об угрозах мне от шариковых лежит без движения в полиции уже более месяца", - подытожил Качор.
Шарий попал в скандал с избиением журналиста - все подробности (скриншот: facebook.com/andriy.kachor)
Напомним, что ранее Усик пообщался с Шарием в прямом эфире. Усик сделал неожиданное признание.
Также следует напомнить, что еще в 2011 году Виктор Янукович дал поручение расследовать нападение на журналиста Анатолия Шария.