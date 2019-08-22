Стас Михайлов в юбке: Ани Лорак разнесли за концертный наряд (видео)

Ани Лорак вновь стала объектом насмешек и восхищения одновременно
Ани Лорак, недавно выступившая в Юрмале, вновь стала объектом пристального внимания со стороны ярых поклонников и хейтеров из-за спорного наряда. Украинская исполнительница опубликовала на своей Instagram-странице видео, вызвавшее небывалый ажиотаж.
Певица вышла на сцену в ультракоротком миниплатье, практически полностью оголившем ноги звезды, сбежавшей выступать на благо Российской Федерации.
Во время исполнения хита "Забирай рай" на сцене латвийского города Ани Лорак блистала в прямом смысле этого слова платьем, будто сотканным из зеркал. Впрочем, угодила не всем, нарвавшись даже на сравнение со... Стасом Михайловым.
Ани Лорак раскритиковали за короткое платье (видео: instagram.com/anilorak)
Ниже некоторые из комментариев, оставленные фанами Ани Лорак, которая, несмотря на старания, угождает далеко не всем.
Ани Лорак раскритиковали за короткое платье (видео: instagram.com/anilorak)
Поклонников, которым пришелся по вкусу сценический наряд также нашлось немало.
Ани Лорак раскритиковали за короткое платье (видео: instagram.com/anilorak)
К слову, Ани Лорак недавно приятно удивила поклонников, опубликовав в социальной сети новое видео.
Стоит отметить, что поклонники украинской певицы не устают забрасывать ее комментариями с просьбами вернуться к Мурату и порвать с новым возлюбленным, который младше певицы на 15 лет.
А новый любовник Ани Лорак также не теряет времени - недавно он показал интимное фото с певицей, тем самым дав жесткий ответ хейтерам пары.