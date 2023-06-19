Стартувала нова зміна "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова для дітей, постраждалих від війни

Серед підопічних проекту є діти, які були депортовані до росії та повернулися в Україну; ті, хто втратив батьків під час війни; дітлахи з прийомних сімей, ДБСТ, під опікою та усиновлені; діти, які живуть у зонах активних бойових дій та ті, хто постраждав внаслідок бойових дій.

Під час кожного "Блогер Кемпу", завдяки допомозі професіоналів, дітлахи вчаться створювати, розвивати та презентувати власний блог, реалізувати свої творчі здібності. Зміна від фонду щодня присвячена новій активності.

Юні учасники відпочивають, розважаються та навчаються на свіжому повітрі, отримують нові враження та знайомляться з новими друзями. А ще з ними працюють психологи Фонду, які допомагають подолати травму війни. Завдяки психологічній підтримці діти вчаться проживати свої емоції, знову довіряти світу, позбавляються страхів та із упевненістю дивляться у майбутнє.

У рамках проекту оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали понад 4750 дітей зі всієї країни.