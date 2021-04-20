Как ФОПу получить 8000 грн: инструкция и список КВЭДов
С 20 апреля ФОПы могут получать "карантинные" 8 тысяч грн. Помощь оказывается предпринимателям и наемным работникам, которые вынуждены прекратить деятельность из-за ужесточения карантина.
Как это работает и каким образом можно оформить заявку на помощь - читайте в нашем материале ниже.
Как получить услугу через приложение или портал "Дія"
Если вы еще не скачали приложение, сделать это можно по ссылке. Или зарегистрируйтесь/авторизуйтесь в кабинете на сайте.
- В разделе "Услуги" выберите "Получить помощь", или "Единовременная помощь ФЛП и наемным работникам”.
- "Дія" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины и Государственной налоговой службы Украины на соответствие условиям получения помощи.
- Выберите область, в которой ведете деятельность.
- Подтвердите свое текущее место работы.
- Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет.
- Ожидайте уведомления об обработке заявления.
Кто может получить "карантинные" 8 тысяч?
На единовременную материальную помощь из государственного бюджета могут претендовать ФОПы и наемные работники, деятельность которых была приостановлена на время пребывания в области "красной" зоне.
Предприниматели из регионов, где были введены "желтые" или "оранжевые" зоны, не имеют права на 8 тыс. грн компенсации.
Услуга возмещения является доступной также для тех, кто получал материальную помощь в прошлом году. Полученные деньги не нужно возвращать государству или платить с них налоги.
Список КВЭДов
В списке КВЭДов, которым может быть предоставлена финансовая помощь, в частности, присутствуют: розничная торговля разными группами непродовольственных товаров, услуги сферы общепита, развлечений, деятельность спортклубов и фитнес-центров, услуги химчисток, ремонтных мастерских и другие.
Ранее сообщалось, что ФОПы и наемные работники из регионов, которые уже вышли из "красной зоны", также смогут получить 8 тыс. грн компенсации.