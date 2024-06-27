Стародавні забобони про їжу: що може стати афродизіаком, а що - призвести до безпліддя?

Поява великої кількості забобонів про їжу має логічне пояснення, адже харчування - це базова потреба кожної людини. Деякі забобони характерні лише для конкретної країни чи етнічної групи, тоді як інші є міжкультурними.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список забобонів про їжу, які досі залишаються популярними у всьому світі.

Пролита кава приносить щастя

Хоча пролита кава може стати причиною безладу та серйозного опіку, на думку єгиптян та представників багатьох культур Близького Сходу та Туреччини, це може принести щастя та удачу.

Вважається, що походження цього забобону сходить до єгипетського палацу, де у слуги хворіли пальці, і він часто проливав каву. Його ім'я було "Хайр", що арабською означає "удача". І тому щоразу, коли слуга проливав каву, це було буквально "пролито завдяки щасливому випадку".

Якщо ви вже готові взяти на озброєння такий спосіб залучення удачі, то на вас чекає розчарування: цією силою володіють лише випадкові події, а спеціально пролита кава тільки додасть вам прибирання.

Петрушка - афродизіак

Петрушка вважалася потужною забобонною травою ще у стародавніх греків і римлян, які часто прирівнювали її до смерті. Всупереч зловісному символізму, пізніше вона стала відомою на весь світ як афродизіак та інгредієнт, що підвищує фертильність.

У деяких місцях існувало повір'я, якщо жінка посадить петрушку у своєму саду, то вона завагітніє ще до того, як рослина проросте. В інших місцях носили або використовували в амулетах сушене листя цієї рослини, щоб не збитися зі шляху.

Існує думка, що задля того, аби посилити свою чарівність та більше подобатися партнеру - треба перемішати суху петрушку з жасмином і покласти у взуття.

Дослідники припускають, що історична англійська пісня "Ярмарок Скарборо" була рецептом афродизіаку: петрушка служила для продовження роду, шавлія означала надійність, розмарин був нагадуванням про кохану людину, а чебрець додавав вічну відданість.

Цибуля під ліжком запобігає кошмарам

Якщо ви схильні до безсоння або страждаєте від нічних кошмарів, забобони пропонують використати цибулю. Вважається, що якщо покласти її під ліжко, ви зможете відігнати набридливі сни та сприяти спокійнішому сну.

Є певний логічний сенс: напористий аромат, що виходить від цибулі, може відганяти комах від вашого ліжка. Це також може викликати солодкі сни про каструлю французького цибульного супу, що повільно кипить.

Базилік у будинку - до успіху

Часто відомий як "король трав", базилік високо цінується за його незліченне кулінарне та символічне використання по всьому світу. У багатьох забобонах та ритуалах саме ця рослина вважається джерелом удачі в будинку.

Існує думка, що цей забобон зародився в Стародавній Греції, де сама назва була заснована на слові, що означає "король". В Індії базилік став синонімом бога Вішну, хранителя всесвіту.

Здорова рослина базиліка, вирощена в саду чи будинку, або отримана в подарунок, означає процвітання, багатство, удачу та кохання.

Гранати збільшують плодовитість

Гранат належить до продуктів з найскладнішими символічними традиціями. Ці фрукти спантеличували та вражали людей ще з незапам'ятних часів, від ранніх міфів Стародавньої Греції, до монотеїстичних релігій і літератури.

Вважається, що вони можуть спричиняти як фертильність, так і безплідність у жінок. Багато хто вже у давні часи визнав їх терапевтичні властивості, які тільки зараз вивчаються і документуються науковою спільнотою.

Можливо, саме ці лікувальні здібності були джерелом їхньої містичної цінності серед людей.

Салат може спричинити безпліддя

Як і багато інших харчових продуктів, забобони про салат мають подвійне значення, яке часто залежить від контексту.

Ранні сорти, які вирощували ще в Єгипті, мали високі та тонкі стебла. Вони часто асоціювалися з мужністю та спокусою. Пізніші сорти, які стали більш круглими, були пов'язані з повним місяцем та жіночністю.

Люди часто наділяють салат захисними властивостями, особливо якщо його посадити навколо будинку. При цьому вважається, що надлишок врожаю цієї рослини може призвести до безпліддя.