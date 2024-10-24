Старість без слабоумства? Дієтолог назвала річ №1, яку треба контролювати

Деменція - це стійке порушення когнітивних функцій, які керуються мозком, внаслідок органічного ураження мозку, а хвороба Альцгеймера є одним із підтипів деменції.

Що саме в організмі треба контролювати, щоб запобігти деменції, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської у Facebook.

Що треба знати про деменцію?

Дієтолог повідомила, що важливо усвідомлювати, що деменція та хвороба Альцгеймера невиліковні, бо вчені до цього часу досліджують причини та механізми.

Багато чого вже відомо принаймні фактори, які можуть впливати та створювати сприятливий грунт для цих хвороб.

У 2016 році людей з деменціями було 43,8 мільйона, ця цифра більш ніж удвічі зросла порівняно з 20,2 мільйонами в 1990 році.

40% випадків деменції пов’язані з так званими потенційно модифікованими факторами ризику, тобто такими, які більш чи менш можна змінити, включаючи низький рівень освіти, гіпертонію, ожиріння, втрату слуху, куріння, депресію, відсутність фізичної активності, соціальна ізоляція, діабет, вживання алкоголю, черепно-мозкова травма та забруднення повітря.

"І ось тут найцікавіше: дисліпідемія, тобто порушення холестеринового обміну, не була включена до переліку потенційно модифікованих факторів ризику. Але сьогодні хочу ще раз нагадати Вам про дослідження: чи існує зв’язок між холестерином крові (загальним холестерином, холестерином ЛПНЩ, тобто "поганим" холестерином і холестерином ЛПВЩ),"хорошим"?" - написала експерт.

Вона звернула увагу, що в цьому дослідженні тривалістю понад 23 роки взяло участь понад 1,8 мільйона людей із вимірюванням загального холестерину та майже 1 мільйоном людей із вимірюванням холестерину ЛПНЩ ("поганого" холестерину). Виявилося, що зв'язок між підвищеним загальним холестерином та деменціями був непомітний, а от між підвищеним "поганим" (ЛПНЩ) був.

Майже не було зв’язку між холестерином ЛПВЩ ("хорошим") або тригліцеридами та деменцією.

Що випливає з цього: