Старі та нові міфи про вакцинацію: віра в них ставить під загрозу здоров'я

Краще перехворіти, ніж вакцинуватися

Люди вважають, що краще перехворіти на якесь захворювання та отримати природний імунітет. Мовляв, організм сам адаптується. Цей міф походить від незнання, що таке вакцинація та хвороба.

Правда. Вакцинація – це "тренажер" для імунітету людини. Вакцина містить інактивований чи ослаблений вірус. Під час щеплення організм виробляє антитіла, які захищатимуть від інфекції. На відміну від хвороби, під час вакцинації ви не ризикуєте життям. А ось хвороба може призвести до різних наслідків.

Більш того, антитіла оберігають організм довгий час, а деякі навіть все життя. Два щеплення від кору захищають людину на все життя так само сильно, як і імунітет після хвороби. Але при вакцинації немає ризику отримати тяжкі ускладнення чи померти.

Вакцини – це чіпування

Іноді від вакцинації собі чи дитині відмовляються ті, хто вірять у чіпування. Вони вважають, що в уколі є набагато більше, ніж мінімальна доза вірусу або ліки.

Правда. Міф про нано/мікрочіпи та інше, що може міститися у вакцинах і дозволяє стежити за людьми – це кремлівська пропаганда. Під час пандемії такі твердження активно поширювалися світом, попри свою абсурдність.

Такі фейки роблять свій внесок у формування недовіри до щеплень та підриву авторитету інституцій громадського здоров'я.

Вакцини роблять чоловіків стерильними

Багато дорослих людей помилково вважають, що вакцинація здатна зробити чоловіка стерильним. Два псевдонауковці запустили цей фейк під час пандемії й багато хто їм повірив.

Правда. Доказові наукові роботи вказують на те, що вакцини не шкодять репродуктивній системі. На відміну від вірусів, деякі з яких можуть привезти до проблем з репродуктивною системою.

Після щеплення можна захворіти на щось серйозне і померти

Ризик померти "від чогось" після вакцинації справді є. Наприклад, від багатьох хвороб, до яких можна не дожити без щеплення. Наприклад, смерть у 10 років від дифтерії.

Правда. Завдяки вакцинації в останні 20 років у країнах з низьким і середнім рівнем статку вдалося запобігти 37 млн смертей, з яких 36 млн - це діти до 5 років.