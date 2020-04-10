Становится страшно: украинский врач в Италии высказался о борьбе с COVID-19 (фото)

Украинский врач в Италии помогает местным медикам бороться с распространением коронавируса и спасать жизни пациентам. Глеб Белгов рассказал о ситуации в эпицентре COVID-19 в Европе и также сравнил состояние украинских и итальянских больниц.

Врач признался в своем Facebook, что такое сравнение вышло совсем не в пользу отечественных медучреждений, и это вызывает страх.

"Смотря на оборудование, которое есть в этой достаточно небольшой больнице, мне страшно за то, как мы сможем справиться дома со значительным увеличением пациентов, излечивая их термометром, капельницей и красным колпачком", - написал он.

Также украинец описал итальянскую клинику, в которой сейчас работает - при обычном режиме там было одно реанимационное отделение с шестью кроватями, одна из которых в изоляционном боксе.

"В один из самых сложных дней к ним поступило сразу 70 пациентов в тяжелом состоянии, нуждающихся в реанимации. Сейчас здесь оборудованы пять реанимационных отделений. На момент нашего приезда у них было около тридцати пациентов на аппатах искусственного дыхания. То есть количество тяжелых пациентов увеличилось в шесть раз. Еще около пятидесяти пациентов находились в отделении интенсивной терапии", - рассказал Глеб.

Врач указал, что работу больниц в пределах этого региона перераспределили таким образом, что эта больница стала принимать только ковид-положительных пациентов, в то время как другие больницы взяли на себя остальные пациентов - из-за разницы в количестве коек.

"Для того, чтобы обеспечить оказание помощи в моей больнице, пациентам, число которых стремительно увеличивалось, сюда привезли оборудование из других региональных больниц. Но не это стало проблемой. Наибольший вызов, с которым столкнулась система здравоохранения, это нехватка персонала. Преимущественно это медсестры и младшие медсестры, которые здесь выполняют много функций. Гораздо больше чем в наших условиях. Поэтому их также из других больниц региона перевели на временную работу сюда. Таким образом перераспределив ресурсы получили больше возможностей и изолированные больницы, которые переориентировали полностью на помощь инфицированным пациентам. Транспортное сообщение ограничено, но это не привело к такому коллапсу с медицинским персоналом как у нас, так как здесь каждый имеет собственную машину", - говорится в публикации.

Белгов отметил, что увеличение нагрузки на систему и перепланировки ее работы не привело к коллапсу или недостатка оборудования или расходных материалов: "здесь есть все и в достаточном количестве".

"Ситуация, которая сейчас развивается в Украине с обеспечением больниц, напоминает мне 2014 год, когда добровольцы, одетые волонтерами "в то, что смогли найти" пошли защищать Украину от вторжения российских войск. И это "то, что смогли найти" было в разы лучше, чем то, что потом дала им страна. Эта пестрая толпа, которая тогда собой закрыла всех нас от угрозы, возникала на востоке страны. Руководство больниц сейчас, так же, как в 2014 году командование украинского войска, запрещает персонала говорить правду о недостатке всего и про не готовность. А волонтеры всеми силами покупают средства защиты, аппараты искусственного дыхания, медикаменты, объединяются в сетях, помогая медикам добраться на работу", - сравнил украинский врач.

Вспышка коронавируса для медицины сейчас то же, что и нападение российских войск на Украину в 2014 году, отметил Белгов.

"И вот от этого становится страшно. От популизма и искажения данных о готовности, от случайной карусели министров и их безответственности. Я вижу своих коллег здесь и знаю многих дома, кто начнет оказывать помощь не задумываясь, но так же я знаю как им не хватает практически всего, что я вижу здесь", - добавил он.

Также украинец высказал мнение, что нашей стране планировать ресурсы необходимо исходя из пессимистического сценария.

"Хотелось бы видеть четкий план перераспределения ресурсов на уровне страны, области, региона, а не суетливые движения в разных направлениях. Должны быть четкие фазы входа и выхода из кризиса. Одной из первых фаз должна была стать подготовка человеческих ресурсов - это самый сложный момент для любой страны, как для Китая так и для Италии, Германии или Франции. И здесь важно обучение, быстрый обмен информацией - актуальной и объективной, а не создание, "винницких" протоколов лечения Covid-19 или не успевающих за развитием событий приказов. Судя по десяткам случаев заражения медиков уже в начале сложной ситуации в Украине мы видим результаты отсутствии этого этапа. Хочется верить, что наше присутствие в Италии - это часть этого плана и конечно мы сделаем все, что от нас зависит для помощи как здесь, в Италии, так и потом в Украине, однако есть много возможностей параллельно организовать подготовку персонала", - написал Глеб.

Врач считает, что Украина может научиться на примере других стран и иметь план из нескольких этапов и готовность больниц на сегодня, "а не единичные попытки подлатать дыры".

"После первой подготовительной фазы, которая должна была быть пройдена еще в феврале-начале марта, следующая должна была стать массовым тестированием и определением контактов с инфицированными. Но уже после первого летального исхода в Радомышле и затем начала распространения болезни в Черновицкой и Тернопольской областях стало понятно, что и этого не произошло. Попытки мерить температуру дешевыми китайскими термометрами через окно автомобиля водителю на холодном воздухе вызвало по меньшей мере удивление. Заявления о термометрии в аэропортах, которой на самом деле не было, сотни работников, которые вернулись в личных небольшими группами привело к неконтролируемому распространению вируса. И проиграв все предыдущие этапы сейчас стоит сконцентрироваться на качественной помощи тем, кто болен, на усилении способности больниц исходя опять же из принципов критического мышления и откровенных данных, а не надежды на "авось пронесет", - подытожил медик.

Украинский врач в Италии показал больницы, где лечат от коронавируса (Фото: facebook.com/belgow)

Как сообщалось ранее, украинские врачи начали применять экспериментальные препараты для лечения COVID-19.