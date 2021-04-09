Все становится непредсказуемо: Голубовская назвала новую опасность коронавируса

По словам Голубовской, клиническая картина коронавируса сильно изменилась и стала длиннее. Теперь пациенты чаще нуждаются в кислородной поддержке и многим она нужна в течение месяца.

"Я говорила еще в феврале, что мы столкнулись с абсолютно другой болезнью, это не та болезнь, которая была в прошлом году. Радикально изменилась клиническая картина. Стало более длинное заболевание, не 2 недели, как мы пациентам говорили, ничего подобного, сейчас очень длинная болезнь, до месяца, долго люди остаются кислородозависимыми. Все непредсказуемо, часто бактериальные осложнения", - отметила медик.

Она добавила, что добавились новые штаммы, которые более агрессивно действуют на организм и поражают людей молодого возраста и детей.

"Заболевание "помолодело", 50+, а на сегодняшний день, вероятно, в связи с приходом южноафриканского штамма, клиническая картина изменилась в очередной раз, и у больных достаточно часто по сравнению с предыдущими периодами возникает почечная недостаточность. Стали болеть дети, дети тяжело болеют, находятся на аппаратах ИВЛ. Открываются новые стационары для детей, этого не было еще недели три назад. Все это обусловлено новыми штаммами. Сейчас уже известно, что британский штамм на 65% утяжеляет заболевание", - рассказала Голубовская и сообщила, что несколько дней назад врачи вынуждены были снова поменять протокол лечения коронавируса.