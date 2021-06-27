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"Становится более агрессивным": врач рассказала о коронавирусе "Дельта"

Автор: Тетяна Самарук

Новый штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали в Украине. Он отличается большой степенью агрессии.

Об этом рассказала врач-инфекционистка Евгения Менжулина в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

Медик рассказала, что любой вирус хочет жить, поэтому он адаптируется и хочет иметь пространство для себя. В частности, он завоевывает территорию, приспосабливается к нам, а мы к вирусу.

"Он приобретает новые свойства, становится более агрессивным, чтобы противостоять мерам, которые мы инициируем. Вирус будет приобретать новые свойства, пока не коррелируется и не пойдет на спад. Еще много мутаций мы будем выявлять", - говорит врач.

Как обнаружить новый вирус

Как рассказала Менжулина, в Украине лабораторная диагностика не на высоком уровне, чтобы выявлять и идентифицировать новые виды вируса. Также отмечает, что страна имеет дело с клиническими случаями коронавирус или с подозрением на инфекцию.

"Лечение согласно протоколу по всем странам позволяет определенные границы. Но вакцинация должна продолжаться, ну, и мы будем в дальнейшем жить рядом с коронавирусной инфекцией", - добавила врач.

В то же время Евгения не исключила, что новый штамм коронавируса мог быть завезен в Украину уже давно. Симптомы заболевания будут схожи, но этот вид коронавирус будет отличаться большой агрессией. Предыдущая форма вируса могла инфицировать 1-2 человека, то новый сможет 6-8 человек.

Ранее мы сообщали, что врач рассказал правду о коронавирус "Дельта", которого все боятся.

Также первые два случая "дельты" обнаружили в Украине 23 июня. Штамм диагностировали женщине и подростку, которые приехали из РФ.

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