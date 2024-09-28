Стало відомо, скільки споживати вуглеводів для схуднення

Скільки потрібно вуглеводів для організму

Вуглеводи можуть перетворюватися на жир, якщо організму не потрібна велика кількість енергії, а ми перевищуємо добову норму калорій. Клітковина ж це зовсім інша річ. Вона відіграє ключову роль у функціонуванні кишківника, регулюючи травлення та всмоктування цукрів і крохмалів, а також забезпечуючи їжею трильйони бактерій та інших мікроорганізмів у нашому кишковому мікробіомі.

Відмінності між простими та складними вуглеводами

Прості вуглеводи складаються з однієї або двох молекул цукру, тоді як складні вуглеводи мають більш складну структуру, з більшим числом молекул. Проте простота цих визначень не означає, що їхній вплив на організм є однаковим.

До простих вуглеводів належать солодощі, різні види випічки, картопляне пюре, білий шліфований рис і фруктові соки. Ці продукти не приносять нам такої користі, як нам вчили з дитинства. Часто ми вважаємо, що "домашня" їжа є корисною, хоча насправді вона може бути не такою корисною, як здається. Я сам іноді вживаю такі продукти, головне не зловживати і бути усвідомленим.

Коли прості вуглеводи потрапляють до шлунка, їх простіша молекулярна структура дозволяє їм швидше засвоюватися, що призводить до різкого стрибка рівня цукру в крові, а отже, і до підвищення рівня інсуліну. Якщо таке харчування стає систематичним, це може призвести до інсулінорезистентності, а згодом — до діабету 2 типу.

Хочете швидкі вуглеводи для швидкої енергії? Без проблем: з’їжте їх і йдіть на тренування, там і спалите цю глюкозу. Це лайфхак для споживання солодкого без шкоди.

Складні вуглеводи мають більш складну молекулярну структуру, тому їх розщеплення і засвоєння відбувається повільніше, забезпечуючи енергію поступово. Вони не викликають різкого підвищення інсуліну, що робить їх більш безпечними. До таких вуглеводів відносяться крупи (вівсяна, гречана), бобові, макаронні вироби з твердих сортів пшениці, овочі та деякі фрукти.

Скільки вуглеводів слід споживати?

Це залежить від ваших цілей. Якщо мета- схуднути, то рекомендується вживати до 2 г вуглеводів на 1 кг актуальної ваги. Якщо ви хочете підтримувати вагу, зменшуйте кількість білка і збільшуйте вуглеводи, що дозволяє компенсувати зменшення калорій. В середньому це 2,5–3 г вуглеводів на кілограм. Якщо ж ви прагнете набрати масу, споживання може становити 4-5 г і більше на кілограм.

У підсумку, не варто ділити продукти на корисні та не корисні. Багато з наших улюблених ласощів містять вуглеводи, і їх можна вживати в помірних кількостях, щоб уникнути зривів. Нічого страшного в них немає, але краще дотримуватись принципу 80/20, де 80% раціону складають складні вуглеводи (крупи, макарони, овочі, фрукти) і 20% - солодощі та рафіновані продукти. Якщо важко дотримуватися цього співвідношення, можна спробувати 70/30, але зосередьтесь на більшій фізичній активності.

Важливо пам’ятати, що на процес схуднення вплине не тільки співвідношення цих продуктів, а й загальне здоров’я та якість життя. Зловживання простими вуглеводами може призвести до швидкого відчуття голоду, переїдання, збільшення жирової маси та інших проблем зі здоров’ям - це замкнуте коло. Тому важливо їсти все, але навчитися розрізняти продукти.