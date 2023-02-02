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Стало відомо, які вживані авто "за копійки" найчастіше купують українці

Українці все частіше купують вживані авто (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У 2022 році кількість реєстрацій машин з пробігом майже у 10 разів перевищила оформлення нових автомобілів.

Які марки та моделі найчастіше купували українці і якому ціновому сегменту надавали перевагу, розповіли аналітики ресурсу OLX Авто.

Які авто з пробігом найчастіше шукають українці

Найбільший вибір вживаних автомобілів з пробігом спостерігався в липні - якраз після закінчення дії нульового розмитнення, коли ринок був насичений пропозиціями від продавців.

Топ-5 найпопулярніших марок вживаних авто серед українців минулого року виглядає так:

  • Volkswagen
  • Opel
  • BMW
  • Mercedes-Benz
  • Daewoo

Вартість вживаних авто, які купують українці


Вартість вживаних авто, які продають українці

Аналітики констатують, що у 2022 році в Україні різко зросла потреба в засобах пересування.

“Цьому сприяли як запит автівок на фронт, так і попит самих українців на особистий транспорт, адже кількість поїздок на довгі та короткі дистанції зросла.Та й кількість знищених автівок внаслідок російської агресії теж вплинула на зростання попиту”, - пояснюють експерти.

Цікаво, що десятка найпопулярніших машин в основному не перевищував бюджет у 5 тисяч доларів.

  • Volkswagen Golf (середня ціна 4 219 доларів)

  • Daewoo Lanos-Sens (2 408 доларів)

  • BMW 5-series (4 517 доларів)

  • BMW 3-series (4 687 доларів)

  • Skoda Octavia (6 209 доларів)

  • Opel Vectra (1 794 доларів)

  • Volkswagen Passat sedan (5 550 доларів)

  • Audi A6 (4 700 доларів)

  • Opel Astra (5 029 доларів)

  • Volkswagen Passat Variant (5 164 доларів)

При цьому, вік машин, якими найчастіше цікавились українці, склав 15 років.

Також впродовж минулого року аналітики фіксували високий попит на авто з великим пробігом. Варто зазначити, що саме такі автівки здебільшого є і найбільш доступними.

До речі, раніше ми повідомляли про те, на що звертати увагу при купівлі вживаного авто.

А також ми писали про те, які седани до 10 тисяч найбільш популярні в українців.

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