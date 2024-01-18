UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, де українці найчастіше "підчеплюють" COVID-19

Де можна заразитися коронавірусом (фото: GettyImages)
Автор: Поліна Іваненко, Ірина Сандул

Коронавірус в Україні знову нагадує про себе. Випадки захворюваності на COVID-19 зростають з кожним днем. І дуже часто люди заражаються… в лікарнях.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала інфекціоніст, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Ольга Голубовська.

"Зараз ми переважно госпіталізуємо людей з інших стаціонарів, де вони отримували лікування з приводу інших патологій - інфаркту міокарда, інсульту тощо. Саме там вони заразилися, тобто відбулося внутрішньолікарняне інфікування", - говорить лікарка.

І таких випадків, підкреслює Голубовська, дуже багато. 

"У цих людей на тлі супутньої патології може розвиватися дуже тяжка форма коронавірусної інфекції, що може призвести до смерті внаслідок дихальної недостатності", - додає вона.

Тяжкі форми коронавірусної інфекції розвиваються і в людей, які не отримували необхідну терапію із самого початку захворювання та пізно звернулися за допомогою до спеціалістів.

При цьому, наголошує інфекціоніст, панікувати не варто. Головне - пам’ятати, що COVID-19 це виліковне захворювання, однак "дуже важливо своєчасно його діагностувати та призначити правильне лікування".

"Своєчасне лікування вирішує найголовніше стратегічно важливе питання - щоб людина вижила. Друге питання - щоб вона вижила без наслідків. COVID-19 має наслідки, тобто постковідний синдром. І тому так важливо якомога швидше розпочати специфічну терапію, спрямовану на збудника", - резюмує Голубовська.
 

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусОльга Голубовская