Вас стало слишком много: в Мариуполе кондуктор набросилась на ветерана АТО

В Мариуполе кондуктор городского автобуса набросилась на ветерана АТО за его удостоверение участника боевых действий на Донбассе. Она отказала ему в проезде и попыталась выгнать из салона маршрутного автобуса.

Как сообщает местное издание "0629", в салон рейсового автобуса №112 с номерными знаками АН 3087 КТ, зашел ветеран АТО и показал кондуктору свое удостоверение участника боевых действий. Кондуктор в ответ начала возмущаться и кричать. Она сказала ветерану, что за маршрутным автобусом едут троллейбусы и пусть подождет другой транспорт на остановке.

"УБДшников стало слишком много", - заявила она парню.

Другие пассажиры возмутились поведением молодой девушки и начали защищать ветерана АТО. Они потребовали разрешить ему проезд. На что кондуктор заявила, что раз он защитник страны, то ему нечего делать в городе.

"Пусть идет воюет тогда", - заявила она ветерану.

В Мариуполе девушка-кондуктор набросилась на ветерана АТО

Заявления молодой девушки-кондуктора очень разозлили пассажиров автобуса, они попытались ей объяснить, что нельзя так себя вести по отношению к защитникам Украины.

Об инциденте сообщили в департамент транспорта горсовета Мариуполя. Начальник департамента Василий Клат объяснил, что в таких ситуациях нужно обращаться с письменной жалобой, чтобы кондуктора могли "уволить или привлечь к ответственности".