Стало известно, кто в Украине первым вакцинировался от COVID: это не политик

В Украине началась вакцинация от коронавируса индийской Covishield. Первым был привит врач Евгений Горенко в Черкасской области.
Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко на своей странице в Facebook.
Чиновник опубликовал снимок с медиком, который первым получил дозу вакцини.
"Знакомьтесь, это - Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от ковида. Это врач-реаниматолог из города Черкассы, который работает в коронавирусном отделении Черкасской областной больницы", - пишет Скичко.
Евгений Горенко первым получил прививку от коронавируса (фото: facebook.com/AleksandrSkichko)
Отметим, что Черкасская область первой получила 16 200 доз, которых достаточно для вакцинирования 8 100 человек. Мобильная бригада уже получила первые сто доз для вакцинации медиков области. 100 прививок - это максимальное количество доз, которое бригада может провести за день.
Александр Скичко отметил, что специалисты строго следят за температурным режимом для хранения вакцины - от +2° до +8° С. Кроме того, он подчеркнул, что вакцинация является добровольной и бесплатной.
23 февраля Украина получила первую партию вакцины от коронавируса - 500 тысяч доз - разработки англо-шведской компании AstraZeneca, которую изготовляет крупнейший мировой производитель вакцин - индийский Serum Institute. Этот препарат на территории Индии выпускается под торговым названием CoviShield.
Ранее в Православной церкви Украины также высказали свою позицию относительно вакцинации от коронавируса.