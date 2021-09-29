Стало известно, кто в Украине чаще всего умирает от COVID-19

Сколько пожилых украинцев вакцинированы от COVID-19?

Как говорит главный санитарный врач Игорь Кузин, на сегодняшний день лишь 20% украинцев в возрасте 60+ вакцинированы от COVID-19 по крайней мере первой дозой, а полностью вакцинированных - 16,6%.

"Доступ к вакцине уже есть в наиболее отдаленных уголках Украины, а мобильная бригада может приехать к тем, кто не может самостоятельно передвигаться. Самое важное - желание украинцев защититься от опасного вируса", - отметил он.

Эксперты отмечают, что именно люди пожилого возраста являются приоритетной категорией, ведь они имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти.

По состоянию на 28 сентября 2021 года, 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине - люди в возрасте от 60 лет.

Кто должен вакцинироваться как можно быстрее

Самым частым опасением среди этой возрастной группы является то, что пожилые люди имеют сопутствующие заболевания.

Однако именно люди с хроническими заболеваниями (бронхиальная астма, диабет, гипертония, онкологические заболевания и прочие) должны вакцинироваться как можно быстрее, ведь они имеют высокий риск умереть.

Противопоказаниями к вакцинации являются лишь:

тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины

гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины

температура тела выше 38,5.

Добавим, что ВОЗ рекомендует вакцинироваться от COVID-19, даже тем, кто уже переболел. Иммунитет после перенесенной болезни зависит от особенностей организма каждого отдельного человека, и неизвестно, сколько времени естественный иммунитет будет защищать человека.