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Стало известно о состоянии здоровья Софии Ротару, переболевшей COVID

Автор: Людмила Жукова

София Ротару заразилась штаммом коронавируса "Омикрон", но сейчас уже выздоровела.

Как сейчас чувствует себя певица рассказал ее концертный директор Игорь Курилев в комментарии порталу BLITZ+.

Он успокоил поклонников звезды и сказал, что для артистки вся болезнь осталась позади.

Курилев также сообщил волнующимся фанатам певицы, что болезнь не внесет изменения в рабочий график Ротару.

"Нормально чувствует себя. Она толком не распространяется, но все, как обычно, не первый раз болеет человек, ничего сложного. На концертах это не отразится", - сказал Курилев.

Как болела Ротару

София Михайловна не так давно сообщила, что выздоровела, однако в ходе лечения, к сожалению, имели место осложнения.

"Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон… Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений", - писала она в соцсетях.

Народная артистка Украины поблагодарила медиков, которые оказывали помощь в лечении.

Знаменитая певица и Герой Украины также высказала слова благодарности своей семье и всем, кто был с ней рядом в эти непростые дни, оказывал поддержку.

"Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! Ваша София Ротару", - писала артистка.

Ранее сообщалось, что пластический хирург раскрыл секрет молодости Ротару и назвал стоимость операций.

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Ротару