Избитой в поезде украинке стало хуже: новые фото из больницы

Украинка Анастасия Луговая, на которую в ночь на 1 августа в поезде напал мужчина и хотел изнасиловать, стала чувствовать себя хуже. Об этом она написала на своей странице в Instagram и поделилась своей болью.

"Сегодня днем после обезболивания челюсть меньше болела, но потом стало хуже. Сейчас только мурлыкаю. Очень плохо. Голова болит. Нужно еще уколоть обезбол, но врачи советуют это сделать позже, потому что можно навредить организму", — написала Луговая.

Также Настя пожаловалась, что у нее очень сильно болит ухо и для нее самое ужасное спать ровно и не ворочаться.

"Видно место перелома, на свету видно пробел, как-будто хрящи разошлись. Болит ли? Очень. Спать на этой стороне у меня получится не скоро. Это самое ужасное для меня - спать ровно", - поделилась Луговая.

Настя рассказала, что ей сделали операцию, связанную с зубами. Она поделилась своими страхами и болью. Ночью она услышала громкий голос мужчины за стеной и очень испугалась.

"То что у меня сейчас, отдаленно напоминает брекеты. Но в разы хуже. Можете почитать, как делают такие операции. Когда выходит обезбол, чувство, что каждый зуб вырвали и он кровоточит. Этой ночь не спала почти. Из-за боли, и из-за того, что просто боюсь каждого шороха. Услышала среди ночи мужской голос за стенкой, что-то не понятное говорит громко. Вызвала медсестру, оказалось, что там мужчина кавказской национальности переживает так громко - утром ему должны делать операцию", - написала Луговая.

Анастасия Луговая сейчас в больнице и чувствует себя плохо (фото: instagram.com/nastyalugova)

Напомним, что в поезде Киев-Мариуполь на Анастасия Луговую ночью напал мужчина в одних трусах и пытался изнасиловать. Он наносил жесткие удары, но никто не пришел на помощь. В это время в купе был 6-летний сын Насти Захар. Пострадавшая с ребенком доехали до Киева. Злоумышленника в это время удерживали в поезде и не давали сбежать - тот хотел нажать стоп-кран и выбить стекло. Сейчас преступник задержан и ему грозит тюремный срок.

Как мы ранее сообщали, украинки запустили флешмоб после попытки изнасилования Анастасии Луговой и выставили требование.