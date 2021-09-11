Стало известно, во сколько раз вакцинация снижает вероятность смерти от COVID-19

Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов (CDC) рассказали об исследовании, которое выявило вероятность смерти от коронавирус у невакцинированных в 11 раз выше, чем у привитых людей.
Об этом пишет The Hill.
Специалисты говорят, что эксперимент охватил более 600 тысяч человек. В частности он показал, что не вакцинированное население более чем в 10 раз чаще госпитализировалось. Также вакцина от коронавируса защищает реципиентов от смертей и госпитализации.
Кроме того, вероятность заражения COVID-19 у не вакцинированных людей в 4,5 раза выше, чем у полностью вакцинированных.
По словам директора CDC Рошель Валенского, вакцинация от COVID-19 помогает обезопасить реципиентов от худших проявлений болезни на фоне широкого распространения "Дельта" штамма коронавирус.
Классическими симптомами Covid-19, на которые люди должны обращать внимание, являются:
Озноб, потеря аппетита, головная боль и боль в мышцах - такие признаки наряду с классическими симптомами обнаруживают у инфицированных.
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