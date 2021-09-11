Стало известно, во сколько раз вакцинация снижает вероятность смерти от COVID-19

Что показало исследование

Специалисты говорят, что эксперимент охватил более 600 тысяч человек. В частности он показал, что не вакцинированное население более чем в 10 раз чаще госпитализировалось. Также вакцина от коронавируса защищает реципиентов от смертей и госпитализации.

Кроме того, вероятность заражения COVID-19 у не вакцинированных людей в 4,5 раза выше, чем у полностью вакцинированных.

По словам директора CDC Рошель Валенского, вакцинация от COVID-19 помогает обезопасить реципиентов от худших проявлений болезни на фоне широкого распространения "Дельта" штамма коронавирус.

Симптомы коронавируса

Классическими симптомами Covid-19, на которые люди должны обращать внимание, являются:

кашель;

лихорадка;

высокая температура;

потеря запаха или вкуса.

Озноб, потеря аппетита, головная боль и боль в мышцах - такие признаки наряду с классическими симптомами обнаруживают у инфицированных.