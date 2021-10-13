Стало известно, сколько платят за интимные фото украинских звезд

Платят ли звездам за откровенные съемки?

По словам совладельца и главного редактора одного из таких изданий, Владислава Иваненко, журнал уже давно не платит артистам за фотосессии. Ныне все работает по договоренности - информационный повод в обмен на "площадку" для пиара.

Однако журнал всегда придерживается райдеров звезд, чтобы сделать этот процесс менее стрессовым. При этом селебретис не всегда скромны в своих запросах.

"Требования команды и звезд практически всегда одинаковые. Там есть алкоголь, чтобы звезду расслабить, но в райдер входит несколько литров. Некоторые забирают алкоголь с собой, заказывают самый дорогой, который есть и потом просто уносят. Или сыр просят только такой, а потом к нему не притрагиваются, или черешню зимой", - рассказывает Влад.

То, что не попало на страницы глянца, хранится на "секретном" сервере

За одну сессию фотограф делает минимум несколько сотен фото. Владислав рассказывает, что читатель видит только маленькую и самую удачную часть из них. А весь компромат: обнаженные кадры в откровенных позах, фото переодевания и фотографии других неудобств, навсегда остаются в архивах.

"У нас есть самые нелепые кадры звезд. И если бы мы сделали спецвыпуск журнала именно с этими кадрами, было бы очень интересно. Мы конечно никогда их не опубликуем. Это хранится на двух серверах в квартире одного человека. То есть никак не найти этого", - рассказал Владислав.

Агрессивная сексуальность - в прошлом

Иваненко добавил также, что сегодня доступ к откровенному контенту абсолютно открыт, поэтому на обнаженку читатель уже не откликается. А вот показать сексуальность в одежде - гораздо сложнее.

Одними из самых запоминающихся в последнее время, по словам издателя, стали съемки Христины Соловий и Мишель Андраде.

скрин: Мишель Андраде и Христина Соловий в откровенной съемке

Смотрите на видео ниже, как проходят пикантные фотосессии звезд: