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Стало известно, распустит ли Зеленский Раду: соглашение есть

STYLERЖизнь    08.12.2019 - 12:53
Стало известно, распустит ли Зеленский Раду: соглашение есть
Верховная Рада Украины (фото: РБК-Украина)

Спикер парламента рассказал, распустит ли президент Раду

Владимир Зеленский не распустит Верховную Раду Украины. Пока что президент делать этого не намерен. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона". По словам спикера, у Зеленского есть такая возможность, но сейчас рано об этом говорить.

"Четко прописано в конституции, что это может произойти через год после начала работы Верховной Рады. Не раньше. Согласно конституции, есть четкий перечень оснований роспуска. Это его не обязаность, а возможность", – сказал Разумков.

Разумков сообщил, что не видит сейчас предпосылок для досрочного прекращения работы законодательного органа.

"По состоянию на сегодня, исходя из той атмосферы и правовой базы, которую мы видим в стенах парламента я не вижу предпосылок для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады 9-ого созыва. Коалиция есть, она работает, она избрала правительство, коалиционное соглашение есть, все в рамках действующего законодательства", – добавил спикер.

Дмитрий Разумков рассказал, распустит ли Зеленский Раду (YouTube)

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