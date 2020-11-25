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Стало известно, когда появится украинская вакцина от COVID-19 и появится ли вообще

Автор: Роман Мирончук

Министр здравоохранения рассказал об украинской вакцине от коронавируса

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины, рассказал, что в стране есть кандидат на вакцину. Доклинические испытания проводились на протяжении 6 месяцев и теперь необходимо провести клинические испытания.

Он отметил, что доклинические исследования проводились в лабораторных условиях, в том числе в Турции и США. При этом также проходили исследования на животных. Об этом Степанов рассказал в интервью YouTube-каналу "Зе интервьюер".

По словам министр здравоохранения, дальше необходимо начинать делать клинические испытания. Для того чтобы начать это, нужно изготовить 100 тысяч доз вакцины, и потом уже заниматься 1,2 и 3 стадиями клинических исследований. По его словам, это может занять год.

Также Степанов подчеркнул, что в Украине есть все условия для того, чтобы разливать готовые вакцины других производителей.

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"Во время разговора с послом Великобритании я поднимал вопрос по производству этих вакцин, именно по разливу вакцин на украинских предприятиях после того, как они будут зарегистрированы", - заявил министр.

Также Степанов отметил, что в рамках глобального механизма по доступу к вакцине от COVID-19, около 20% украинцев смогут получить вакцину бесплатно.

Максим Степанов высказался о вакцине от коронавируса в Украине (видео: YouTube)

Напомним, Максим Степанов оценил карантин выходного дня.

Ранее Максим Степанов рассказал, хватает ли коек в стране для больных COVID-19.

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