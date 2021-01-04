Стало известно, почему сократилось количество больных COVID-19 в Украине

В последние дни в Украине резко упала статистика заболеваемости коронавирусом. Например, за 3 января зарегистрировано всего 4158 новых случаев заболевания. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему так произошло.

По его словам, дело в том, что за последнюю неделю было сделано на 17 тысяч меньше тестирований на COVID-19. Об єтом министр сообщил на ежедневном брифинге.

"За прошедшую неделю было выявлено 47 877 случаев заболевания COVID-19, на позапрошлой неделе этот показатель составлял 59 381. Также на прошлой неделе было сделано 174 447 тестирований методом ПЦР, что на 27 тыс. меньше, чем на позапрошлой неделе. Госпитализированы 12 318 человек (на позапрошлой неделе количество госпитализированных составило 15 907). Сейчас в больницах находится 22 802 пациентов", - сообщил Степанов.

Также министр отметил, что снижение показателей заболеваемости связано с периодом новогодних праздников, когда люди обычно избегают обращений за медицинской помощью.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили более 4 тысяч новых случаев заражения СOVID-19. Больше всего в Запорожской области и Киеве.

Кроме того, согласно прогнозам НАН в период новогодних праздников заболеваемость COVID-19 в Украине снизится до 6 тысяч новых случаев в сутки.