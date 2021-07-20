Стало известно, как мэр Каменского и его окружение зарабатывают на коммунальных аптеках

"В городе была внедрена схема закупок медицинских препаратов за счет городского бюджета. Компании были оформлены на близких родственников основных бенефициаров процесса. Близкие к Белоусову фирмы, по сути, монополизировали поставки медпрепаратов в городские больницы и коммунальные аптеки", - пишет СМИ.

Объемы увеличились после местных выборов-2020, когда партия мэра "Бджола" получила половину мандатов Каменского городского совета. Горсовет принял решение создать сеть "Городская аптека" и отдать на ее развитие 20 млн грн.

"Основными бенефициарами аферы с городскими аптеками в Каменском стали мэр Андрей Белоусов, его заместитель Александр Чернышов, кум городского головы и бизнесмен Александр Иванов, а также ряд депутатов Каменского горсовета", - говорится в расследовании.

Сеть «Городская аптека» возглавил член партии «Бджола» Максим Чехута, поставки медикаментов в городские аптеки и больницы ведут компании кума мэра Александра Иванова "Укрфармгруп" и "Диализ Медик", а также компания "Днепрофармация" представителя "Бджолы", депутата Александра Лукашова.

"За пару лет они получили от коммунальных больниц, предприятий и управления здравоохранения почти 140 млн грн: "Днепрофармация" - 66,5 млн грн, "Диализ Медик" - 71 млн гривен, "Укрфармгруп" - 2 млн грн", - пишет издание.

При этом качество лекарств не всегда соответствовало нормам. В 2019 году семеро пациентов 9-й городской больницы получили токсический шок с отказом органов, одна пациентка скончалась.

"Никто не понес ответственности за этот трагический инцидент. Претензии к поставщикам препарата, компаниям "Днепрофармация" и "Диализ Медик", замяли. А и.о. главврача Наталья Ктитарова, которая тогда подписывала документы по закупкам, резко пошла на повышение - сперва стала начальником управления здравоохранения, а потом и секретарем Каменского городского совета. Параллельно с этим Ктитарова - член партии "Бджола", принадлежащей Белоусову", - констатируют журналисты.