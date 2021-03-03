Стало известно, где от коронавируса выздоровело больше всего украинцев

Так, по состоянию на 3 марта в Украине 7235 новых подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализированы 3486 человек, выздоровело - 5118. К сожалению, за последние сутки от осложнений коронавирусной инфекции умерло 185 украинцев.

Сейчас, количество активных больных - 156 272 человека.

Активным является и первый этап вакцинации, в котором прививки делают медицинским работникам, работающим с ковидными больными. На 3 марта дозу вакцины уже получило 6888 человек.

В ЦОЗ также рассказали, что за последние сутки тестирование проведено 85 043 украинцам. Из них методом ПЦР - 34945, методом ИФА - 17688, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32 410.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

Больше всего пациентов выздоровело за последние сутки в:

Киеве - 789,

Ивано-Франковской области - 493,

Киевской - 391,

Днепропетровской - 324,

Винницкой областях - 309.

За все время пандемии в стране заболело 1364705 человек, выздоровело - 1182036, а умерло - 26397 пациентов.