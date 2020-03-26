Стало известно, когда коронавирус наиболее опасен

Коронавирус в мире унес жизни более 21 тысячи человек, около 500 тысяч заболели. Ученые со всего мира пытаются разгадать загадку коварного вируса COVID-19, чтобы изобрести вакцину. Недавно удалось выяснить, когда коронавирусная инфекция наиболее опасна для заражения окружающих.

Согласно исследованиям микробиологов образцов слюны у нескольких десятков пациентов в возрасте от 35 до 75 лет, носители COVID-19 представляют самую большую опасность для окружающих в первую неделю заражения. В этот период люди часто еще не обращаются за медицинской помощью.

Эта особенность вируса объясняет, почему он так быстро распространяется, пишет South China Morning Post.

Так, в образцах слюны заболевших коронавирусом, уровень вирусной нагрузки наиболее высокий в первые семь дней после проявления первых симптомов. После чего этот уровень постепенно снижается.

"Высокая вирусная нагрузка в первую неделю болезни говорит о том, что вирус может легко передаваться от одного человека другому еще до того, как пациент будет госпитализирован", - говорится в статье.

Ранее мы писали, как пройдет в Украине Пасха во время карантина, и кому разрешат прийти в церковь.