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Стало известно, когда коронавирус наиболее опасен

STYLERКоронавирус    26.03.2020 - 10:01
Стало известно, когда коронавирус наиболее опасен
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус очень коварная болезнь, что позволяет ей молниеносно распространяться по миру

Коронавирус в мире унес жизни более 21 тысячи человек, около 500 тысяч заболели. Ученые со всего мира пытаются разгадать загадку коварного вируса COVID-19, чтобы изобрести вакцину. Недавно удалось выяснить, когда коронавирусная инфекция наиболее опасна для заражения окружающих.

Согласно исследованиям микробиологов образцов слюны у нескольких десятков пациентов в возрасте от 35 до 75 лет, носители COVID-19 представляют самую большую опасность для окружающих в первую неделю заражения. В этот период люди часто еще не обращаются за медицинской помощью.

Эта особенность вируса объясняет, почему он так быстро распространяется, пишет South China Morning Post.

Так, в образцах слюны заболевших коронавирусом, уровень вирусной нагрузки наиболее высокий в первые семь дней после проявления первых симптомов. После чего этот уровень постепенно снижается.

"Высокая вирусная нагрузка в первую неделю болезни говорит о том, что вирус может легко передаваться от одного человека другому еще до того, как пациент будет госпитализирован", - говорится в статье.

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