Стало известно, кого в центре Киева убил таксист-иностранец

В Киеве водитель иномарки убил пешехода несколькими ударами рукой. Инцидент произошел возле театра им. Ивана Франко 19 февраля. На глазах у свидетелей водитель вышел из машины, повздорил с пешеходом, нанес ему несколько ударов и уехал.

Стало известно имя погибшего и кем он был. Об этом сообщил на своей Facebook -странице глава таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.

"Корниенко Владислав Леонидович. Скромный порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе 19 февраля в центре Киева. Кадры этой трагедии обошли все телеэкраны. Надеюсь, убийца будет наказан не только земным судом. А Владиславу Леонидовичу Царствие небесное…", - написал Макаренко и разместил фото погибшего.

Владислав Корниенко

Также стали известны новые подробности о водителе автомобиля. Им оказался молодой азербайджанец по имени Абдулла. По данным издания Vesti, он не является влиятельным человеком или мажором. Работал обычным таксистом. Накануне трагедии вез пассажира в центр Киева.

По словам представителей азербайджанской диаспоры, конфликт разгорелся из-за того, что пешеход якобы обматерил водителя за то, что тот не пропустил его на переходе по правилам дорожного движения. Абдулла вспылил и перестал контролировать свои действия, так как принял оскорбления на свой счет. Поэтому он выскочил из машины и несколько раз ударил человека, который его оскорбил.

Известно также, что Абдулла живет на Лесном массиве с женой и тещей. Машина, на которой он таксовал, принадлежит теще. Ему должны были уже вручить уведомление о подозрении в совершении тяжкого преступления по ч.2 ст. 121 УК Украины (Умышленные тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть). Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Погибший Владислав Корниенко, по данным издания, в тот день выпивал с товарищем, с которым участвовал в митингах на Майдане в 2013-2014 годах. Якобы они поминали погибших. Из близких у Корниенко – только жена, с которой он по некоторым данным, недавно развелся.