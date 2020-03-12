Стало известно, кто избил Сивохо: кандидат в нардепы

На Сергея Сивохо напали в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Сергей Сивохо был атакован представителями Национального корпуса

Сергей Сивохо 12 марта подвергся нападению со стороны активистов Национального корпуса. Советник секретаря СНБО был атакован в КВЦ "Парковый", когда презентовал "Национальную платформу примирения и единства".

Одним из инициаторов конфликта стал боец Азова Сергей Тамарин, назвавший Сивохо предателем и врагом Украины. В ходе толкотни советник секретаря РНБО Данилюка получил удар из толпы ногой, кроме того его сбросили на пол.

Полиции по видеозаписи удалось установить, что человека, который атаковал Сивохо физически, зовут Юрий Капля. Сейчас ему 31 год, он баллотировался на внеочередных парламентских выборах от партии "Свобода" Олега Тягнибока, пишет "Страна".

В Верховную Раду он не прошел, а во время избирательной кампании позиционировал себя, как директор компании "Аквилон".

Стоит отметить, что Капли среди задержанных "азовцев", которых отвезли в Печерское управление полиции для составления админпротоколов, не было. Им инкриминируют "Мелкое хулиганство".

Видео с инцидентом в КВЦ "Парковый" можно увидеть по ссылке.

Ранее мы писали, что Сергей Сивохо отреагировал на нападение и угодил в новый скандал из-за "мира с Россией". Такую резкую реакцию советник секретаря СНБО вызвал своими недавними словами о "внутреннем конфликте на Донбассе".

Стоит отметить, что секретарь СНБО Алексей Данилюк сказал, что Сивохо не был уполномочен представлять позицию СНБО по любым вопросам.