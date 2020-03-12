ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стало известно, кто избил Сивохо: кандидат в нардепы

STYLERПроисшествия    12.03.2020 - 18:15
Стало известно, кто избил Сивохо: кандидат в нардепы
На Сергея Сивохо напали в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Сергей Сивохо был атакован представителями Национального корпуса

Сергей Сивохо 12 марта подвергся нападению со стороны активистов Национального корпуса. Советник секретаря СНБО был атакован в КВЦ "Парковый", когда презентовал "Национальную платформу примирения и единства".

Одним из инициаторов конфликта стал боец Азова Сергей Тамарин, назвавший Сивохо предателем и врагом Украины. В ходе толкотни советник секретаря РНБО Данилюка получил удар из толпы ногой, кроме того его сбросили на пол.

Полиции по видеозаписи удалось установить, что человека, который атаковал Сивохо физически, зовут Юрий Капля. Сейчас ему 31 год, он баллотировался на внеочередных парламентских выборах от партии "Свобода" Олега Тягнибока, пишет "Страна".

В Верховную Раду он не прошел, а во время избирательной кампании позиционировал себя, как директор компании "Аквилон".

Стоит отметить, что Капли среди задержанных "азовцев", которых отвезли в Печерское управление полиции для составления админпротоколов, не было. Им инкриминируют "Мелкое хулиганство".

Видео с инцидентом в КВЦ "Парковый" можно увидеть по ссылке.

Ранее мы писали, что Сергей Сивохо отреагировал на нападение и угодил в новый скандал из-за "мира с Россией". Такую резкую реакцию советник секретаря СНБО вызвал своими недавними словами о "внутреннем конфликте на Донбассе".

Стоит отметить, что секретарь СНБО Алексей Данилюк сказал, что Сивохо не был уполномочен представлять позицию СНБО по любым вопросам.

Сивохо не был уполномочен официально представлять СНБО, - Данилов На презентации Национальной платформы примирения произошли стычки
Новости Украины СНБОСергей Сивохо
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь