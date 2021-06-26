UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стало известно имя воина ВСУ, который сегодня погиб на фронте: фото героя

Автор: Владимир Костырин

На Донбассе погиб от вражеских обстрелов боец ВСУ, старший солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады Андрей Гонар, который получил фатальное ранение в районе поселка Пески в зоне проведения ООС.

Об этом 26 июня говорится в сообщении 58 омбр ВСУ имени гетмана Ивана Выговского на странице в Facebook.

Андрей Николаевич родился 17 ноября 1971 года, был из Кривого Рога. В бригаде служил с июня 2019-го. Был старшим водителем мотопехотной роты.

Причиной гибели 49-летнего бойца стало осколочное ранение, которое он получил во время несения службы на позиции из-за обстрелов оккупантов.

По данным пресс-центра ООС, боевики трижды обстреляли позиции украинских военных в районе поселка Пески из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

"26 июня он отошел к воинству небесному и останется в нашей памяти навсегда. Командование бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины. Светлая и вечная память Герою!" - написали побратимы воина.

На Донбассе погиб военный ВСУ Андрей Гонар (фото: facebook.com/58OMPBr)

В сети скорбят о гибели воина, который отдал жизнь на фронте, стоя на защите Украины от оккупантов.

  • Светлая и вечная память славному сыну Украины! Царство небесное! Искренние соболезнования родным!
  • Вечная память Герою!
  • Покойся с миром герой Украины. Царство небесное и вечный покой тебе. Искренние соболезнования родным и близким.
  • Светлая память...

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе обстреляли школу-интернат из минометов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбасспогибливоенныеООС