Стало известно имя воина ВСУ, который сегодня погиб на фронте: фото героя

Андрей Николаевич родился 17 ноября 1971 года, был из Кривого Рога. В бригаде служил с июня 2019-го. Был старшим водителем мотопехотной роты.

Причиной гибели 49-летнего бойца стало осколочное ранение, которое он получил во время несения службы на позиции из-за обстрелов оккупантов.

По данным пресс-центра ООС, боевики трижды обстреляли позиции украинских военных в районе поселка Пески из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

"26 июня он отошел к воинству небесному и останется в нашей памяти навсегда. Командование бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины. Светлая и вечная память Герою!" - написали побратимы воина.

На Донбассе погиб военный ВСУ Андрей Гонар (фото: facebook.com/58OMPBr)

В сети скорбят о гибели воина, который отдал жизнь на фронте, стоя на защите Украины от оккупантов.