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Стало известно имя военного РФ, который насиловал в Украине младенца и отправлял видео друзьям

Стало известно имя солдата, насиловавшего ребенка в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине российские военные творили страшные злодеяния - они насиловали не только женщин, но и детей. Про такие вопиющие случаи известно уже и президенту Владимиру Зеленскому.

Глава государства выступил перед литовским парламентом и рассказал об этих фактах.

Зафиксированы сотни случаев изнасилований

"Зафиксированы сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних девушек, совсем маленьких детей... И даже младенца! Об этом просто страшно сейчас говорить. Но это – правда, но это было", - сказал Зеленский.

Стало известно имя военного РФ

Президент рассказал, что сейчас установлено имя солдата, который в Украине издевался над младенцем и насиловал его. Потом нелюдь отправлял видео боевым товарищам.

"Это русский воин Бычков из Пскова. Десантник или спецназ, который отправлял товарищам это видео. Видео того, что он делает с младенцем. Как он издевается над младенцем! Вот такой русский военный. "Защитник" детей. Вот такая "спецоперация", которую спланировали в Москве. Вот такова история борьбы за "русский мир". Вот с таким теперь будет ассоциироваться русская армия, русские десантники. Из Пскова", - рассказал гарант.

Алексей Бычков насиловал ребенка (фото: Twitter/Nexta)

По словам Зеленского, в России будут оправдывать этого нелюдя и сообщать, что это все неправда.

"Пожалуй, скажут, как всегда, что этого не было, а если было – это была защита "русскоязычных". И это преступление – как и каждое такое преступление – останется на ответственности, в том числе и пропагандистов. В частности, тех, кто воспитывает таких десантников. Из Пскова", – сказал президент.

Как мы ранее писали, под Черниговом оккупанты устраивали "сафари" на людей и животных.

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