Стало известно имя военного медика, погибшего на Донбассе

На Донбассе в зоне боевых действий боевики забрали жизнь военного медика, который спасал бойца. Сейчас стало известно имя врача. Его звали Николай Илин, позывной "Эстонец". Об этом на своей странице в Facebook сообщила Натали Мохонько.

"Николая знают все! Он как раз из тех - неравнодушных, инициативных, мотивированных, искренних, честных... А еще он не украинец и считал делом чести воевать против наглого российского агрессора! Он был человеком!" - написала о медике Наталия.

Погибший медик Николай Илин (фото: Facebook. Наталия Мохонько)

Николай" во время занятий учил всех осмотрительности, в первую очередь, беречь свою жизнь, потому что только так можно помочь тому, кто не справился и не уберегся. Военный медик служил в 137-м отдельном батальоне морской пехоты.

Напомним, что 13 июля боевики в который раз нарушили режим тишины и в результате их обстрела погиб Николай Илин. Он пытался эвакуировать с поля боя тело погибшего сослуживца.

Группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками, получив подтверждение режима "тишины", не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время оккупанты открыли огонь на поражение из стрелкового оружия.

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