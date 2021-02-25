Стало известно, как чувствуют себя первые вакцинированные в Украине

Отметим, что первыми вакцинировались 24 февраля врач-реаниматолог из Черкасс - Евгений Горенко, врач Людмила Бойко из Винницы и доктор Игорь Кузин из Чернигова.

"Пообщался по телефону с медицинскими работниками, вакцинировались первыми. Это - Евгений Горенко - реаниматолог из Черкасс, Людмила Бойко - врач мобильной бригады из Винницы и Игорь Кузин - врач, работающий в ковидном отделении в Чернигове. Поинтересовался их состоянием после прививки - все чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу. К миссии быть первыми отнеслись, как к своему профессиональному долгу, ведь как никто понимают и ежедневно видят риски, связанные с болезнью", - сообщил Виктор Ляшко.

Главный санврач напомнил, что прививочная кампания уже стартовала в Киевской, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях.