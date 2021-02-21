Стало известно, где больше всего больных коронавирусом в Украине

В Украине по состоянию на воскресенье, 21 февраля, зафиксировано 4489 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии официальное подтверждение наличия инфекции получили 1 304 456 человек. Где коронавирусом заражаются чаще всего – читайте ниже.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По данным на сегодня Ивано-Франковская (618) и Винницкая области (482), лидируют по количеству случаев заражений за последние сутки. За ними идут Черновицкая (320) и Закарпатской (281) области.

Также можно определить антилидеров по борьбе с коронавирусом с самого начала пандемии. Так, больше всего людей с марта 2020 заразилось в Киеве, где всего было зарегистрировано 134 506 случаев заболевания.

На втором месте – Одесса с 84 400 заражениями. Третье место занимает Харьков и область, где методом ПЦР-тестирования вирусный агент нашли у 81 775 человек. Четвертое место антирейтинга занимает Львов с 76 154 инфицированными.

Пятерку лидеров по заражаемости закрывает Киевская область, где лабораторно подтвердилось 73 388 случаев COVID-19.

Карта заболеваемости коронавирусом в Украине (скриншот: covid19.rnbo.gov.ua)

За сутки в больницу госпитализировали 2445 человек. При этом количество выздоровевших существенно снизилось. У 1557 человек при повторном тестировании инфекции не обнаружили. Всего за сутки было проведено 27 188 тестирований. С начала коронавирусной эпидемии в стране из-за инфекции скончалось 25 103 украинца.