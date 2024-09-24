"Стало частиною її повсякденного життя": Дженніфер Лопес підозрюють в алкогольній залежності

На думку джерела, близького до співачки, після розлучення з Беном Аффлеком артистка стала частіше випивати, а вчергове їй знадобилося спиртне перед їхньою останньою зустріччю.

Інсайдер припустив, що знаменитість "займається самолікуванням".

"Схоже, Лопес займається самолікуванням і нездатна впоратися з суворою реальністю цього розлучення без будь-якого тонізуючого засобу. Раніше вона пила тільки в компанії, але зараз це частина її повсякденного життя, і коктейлі, які вона змішує, мабуть, смертельно міцні", - поділився співрозмовник видання.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Нагадаємо, нещодавно Джей Ло і Бен Аффлек вперше з'явилися на публіці разом після розставання. Очевидці стверджують, що вони не тільки спілкувалися, а й "трималися за руки і цілувалися".

Співачка подала на розлучення з Беном наприкінці серпня. Пара була заручена ще у 2002 році, але тоді вони розірвали стосунки через надмірну увагу преси. Через 20 років вони знову зійшлися і одружилися у 2022-му.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Спочатку їхнє сімейне життя здавалося щасливим, але потім користувачі мережі почали помічати, що Бен нерідко виглядає похмурим поруч із Дженніфер. Папараці також неодноразово фіксували їхні конфлікти, що призвело до чуток про можливий розрив.