Стали известны новые подробности смерти мужчины в клубе Sport Life

В спортклубе своего медика не оказалось, хотя ранее сообщалось, что он просто стоял рядом.

"Он посинел и упал на пол без сознания. Другой посетитель сообщил работнику спортивного клуба - консультанту. Вместе они начали проводить реанимационные меры. Мужчины проводили сердечно-легочную реанимацию, а когда приехали врачи - применили кардиодефибриллятор", - рассказала пресс-офицер Подольского управления полиции Анна Страшук.

Медики час оказывали помощь мужчине, но запустить сердце им не удалось. Полиция расследует смерть в спортклубе как естественную. Окончательные причины выяснят судмедэксперты.

Журналисты пытались выяснить, почему в такой огромной спортивной сети, как Sport Life нет медика, но в клубе съемочную группу выпроводили без единого комментария.

Кто ответит за смерть

В соцсетях уже активно обсуждают этот случай, но как оказалось, по закону наличие дефибриллятора в клубе остается на совести хозяина.

"Каждый может делать, как он хочет... Хочет - ставит дефибриллятор, хочет - не ставит. Это на совести владельцев спортзалов. На самом деле надо, чтобы и тренеры были подготовлены, потому что спортзал - это то место, где очень часто случается фибрилляция желудочков, то есть любые физические нагрузки вызывают внезапную остановку кровообращения", - пояснил председатель Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус.