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Стали известны новые детали смерти украинца после вакцинации от COVID-19

Автор: Владимир Костырин

63-летний житель Львовской области, который умер через день после вакцинации от COVID-19, имел серьезные проблемы с сердцем. У мужчины была острая сердечно-сосудистая недостаточность, и другие недуги.

Об этом 17 апреля сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в своем Facebook.

Чиновник рассказал, что уже появилось врачебное свидетельство о смерти мужчины, который 15 апреля был провакцинирован препаратом AstraZeneca / Covishield, а затем - 16-го числа - скончался.

Ввиду того, что летальный случай произошел в течение 30 дней после вакцинации от коронавируса, его начали рассматривать специалисты при Департаменте здравоохранения Львовской ОГА.

Летальный случай был зарегистрирован как "неблагоприятное событие после иммунизации", так как смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации от COVID-19.

"По предварительной информации, согласно врачебному свидетельству о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность", - написал Козицкий.

Ранее мы писали о том, что в Минздраве высказались о случаях смерти после вакцинации от коронавируса, и подчеркнули, что причиной гибели стала не прививка, а болезни.

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Новости Украины Львовская областьпреступлениявакцинацияболезни сердцаВакцина от коронавируса
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