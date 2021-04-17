Стали известны новые детали смерти украинца после вакцинации от COVID-19

Чиновник рассказал, что уже появилось врачебное свидетельство о смерти мужчины, который 15 апреля был провакцинирован препаратом AstraZeneca / Covishield, а затем - 16-го числа - скончался.

Ввиду того, что летальный случай произошел в течение 30 дней после вакцинации от коронавируса, его начали рассматривать специалисты при Департаменте здравоохранения Львовской ОГА.

Летальный случай был зарегистрирован как "неблагоприятное событие после иммунизации", так как смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации от COVID-19.

"По предварительной информации, согласно врачебному свидетельству о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность", - написал Козицкий.