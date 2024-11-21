Стала відома причина смерті зірки серіалу "Тарзан"

Що відомо про смерть Рона Елі

У свідоцтві про смерть, яке було надане джерелу, йдеться про те, що офіційною причиною смерті Рона стала "термінальна стадія серцевої хвороби", тобто серцева недостатність.

Це захворювання виникає тоді, коли серце стає занадто слабким і не може ефективно перекачувати кров. Пацієнти з цією хворобою зазвичай живуть від 6 до 12 місяців, згідно з даними Массачусетської загальної лікарні.

Про смерть актора в мережі повідомляла його донька Кірстен. У відповідному дописі вона зазначила, що "світ втратив одного з найвидатніших людей", а вона - свою близьку людину, яка була для неї "прикладом і натхненням".

До слова, Рон Еллі помер ще 29 вересня, і свої останні години життя він провів у власному будинку в Лос-Аламосі, Каліфорнія. Проте про його смерть громадськість дізналася лише через місяць.

Рону Елі було 86 років. Причина смерті актора - серцева недостатність (фото: instagram.com/blonderambitions)

Кар'єра Рона Елі

За понад 40 років роботи Рон Еллі зіграв у низці яскравих стрічок та здобув шалену популярність. Однією з найяскравіших його ролей - роль Тарзана у серіалі з однойменною назвою. Також Еллі знімався у стрічках "Диво-жінка", "Човен кохання", "Закон Лос-Анджелеса", "Док Севіч: Бронзова людина", "Друг, який йшов на Захід".

У свідоцтві про смерть зазначається також, що Рон помер 29 вересня цього року о 7:04. Тіло знаменитості було кремовано. Йому було 86 років.

Сімейна трагедія

У мережі також можна знайти інформацію про те, що син зірки вбив власну матір Валері Лундін. У жовтні 2019 року між ними сталася сварка, на тлі якої до будинку приїхала поліція. Правоохоронці знайшли жінку мертвою.

Поліція застрелила Кемерона, сина актора, оскільки він, за їхніми словами, "становив загрозу". Кемерон намагався звинуватити свого батька у вбивстві, щоб відвести підозри від себе.